Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) ist ein in Australien beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf Seltene Erden. Bei der Gewinnung und Weiterverarbeitung der Seltenen Erden, die bislang zum größten Teil in China gefördert werden, konzentriert sich Lynas Corporation insbesondere auf die Gebiete Westaustralien und Malaysia. (05.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lynas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Seltene Erden-Produzenten Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) unter die Lupe.Seltene Erden seien technologisch zwar weiterhin ein großes Thema - doch an der Börse sei von dem Hype, der noch vor rund sieben Jahren an der Börse geherrscht habe, nicht mehr viel übrig geblieben. Die meisten Unternehmen seien vom Kurszettel verschwunden. Doch eines habe tatsächlich den Sprung zum Produzenten geschafft: Lynas.Der Konzern baue das Erz, in dem die von der Hightech-Industrie begehrten Rohstoffe enthalten seien, in Australien ab. Verarbeitet werde das Material dann in der eigenen Anlage in Malaysia. Die Kursentwicklung in den letzten Jahren sei alles andere als einfach gewesen. Hohe Schulden hätten den Konzern belastet. Doch in einem wilden Sägezahnmarkt arbeite sich das Wertpapier nach oben. Doch heute habe es einen empfindlichen Rücksetzer verkraften müssen. Es sei in Australien rund 20% eingeknickt. Worum gehe es?Die Anlage auf Malaysia sei politisch nicht unumstritten. Zwar habe Lynas alle Auflagen eingehalten. Doch immer wieder habe es Gegenwind für das Projekt gegeben, teils von politischer Seite, teils von Einheimischen. Letztlich habe wieder eine Kommission die Anlage geprüft, am Ende aber grünes Licht gegeben. Es seien nur einige Anregungen eingebracht worden, die Lynas umsetzen sollte. Umso überraschender sei das gewesen, was der Regierungschef von Malaysia heute verkündet habe. Lynas solle die Abfallprodukte bis September 2019 außer Landes schaffen. Warum die Abfallprodukte? Ganz einfach, sie seien beim Abbau von Seltenen Erden meist schwach radioaktiv. Das Problem, das sich Lynas jetzt stelle: Wohin damit? Und die große Frage: Bekomme man alle Genehmigungen für einen Transport außer Landes oder drohe ein Produktionsausfall?Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", beobachtet vom Seitenrand, wie Lynas auf die neuen Forderungen reagiert. (Analyse vom 05.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link