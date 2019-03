Die kalifornische Firma, die bislang nur in den USA und Kanada aktiv sei, habe ihren Umsatz 2018 auf 2,2 Milliarden Dollar verdoppelt. Schwarze Zahlen schreibe Lyft aber nicht, es sei ein Jahresverlust von 911 Millionen Dollar angefallen.



Die mediale Aufmerksamkeit sei Lyft auf jeden Fall gewiss, zähle der Börsengang doch zu einem der größten seit Jahren. Für einen Platz unter den Top 10 der größten Börsengänge aller Zeiten reiche es allerdings nicht.



Sollten Anleger, die bei der Zuteilung der Aktien leer ausgegangen seien (das seien so gut wie alle Privatinvestoren) versuchen, ein paar Stücke in der Eröffnung zu ergattern? "Der Aktionär" halte das für keine gute Idee, denn a) komme die Aktie schon mit einer üppigen Bewertung (KUV 12), die zudem in den letzten zehn Monaten regelrecht explodiert sei und b) wage demnächst der viel größere Konkurrent Uber den Sprung auf das Parkett.



Dann dürfte sich die Aufmerksamkeit dem Branchenführer zuwenden und Lyft könnte ins mediale Abseits geraten, so Martin Weiß. (Analyse vom 29.03.2019)



Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) unter die Lupe.Wenn der Fahrdienstleister Lyft heute an die Börse stürme, werde er mit mehr als 23 Milliarden Dollar bewertet. Das mediale Getöse um das größte IPO seit Jahren sei enorm, aber schaffe es der Konkurrent von Uber auch unter die Top-10 der größten Börsengänge aller Zeiten?Die Aktien, die am Freitag unter dem Tickerkürzel "LYFT" in den Handel gehen sollten, würden zum Preis von 72 Dollar ausgegeben, wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe. Damit sei es dem Uber-Rivalen gelungen, seine Papiere am oberen Ende der am Vortag bereits deutlich erhöhten Preisspanne loszuschlagen.