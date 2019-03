Von den 10.650 Unternehmen, deren Anteile an der Frankfurter Börse gehandelt würden, hätten nur knapp 1.000 in Frankfurt ihren Heimatmarkt, die übrigen seien ausländische Werte. Als Heimatmarkt werde die Börse bezeichnet, an der ein Unternehmen das Erstlisting habe. Dort sei es in der Regel an die Börse gegangen und deren Transparenzregeln erfülle es auch. Normalerweise sei das gehandelte Volumen einer Aktie am Heimatmarkt am größten, dort werde also der Referenzpreis gestellt, an dem sich die anderen Börsen orientieren würden.



Die weiteren knapp 10.000 Werte an der Börse Frankfurt hätten ihre Erstnotiz an einer anderen Börse und seien von Spezialisten in den Frankfurter Handel einbezogen worden. Diese Aktien würden im Quotation Board geführt, das keine weiteren Transparenzpflichten mit sich bringe.



Die Bandbreite der einbezogenen Unternehmen sei groß und reiche von US-Bluechips wie General Motors hin zu kleinen taiwanesischen Technologiewerten. Könnten die Originalaktien nicht im Ausland gehandelt werden, wie das zum Beispiel bei russischen Aktien der Fall sei, dann würden stattdessen häufig Austauschscheine, so genannte DRs für Depository Receipts, angeboten, die für eine hinterlegte Aktie stünden. Einige wenige Unternehmen hätten ein duales Listing, wie z.B. Fiat.



Bei großen internationalen Standardaktien, etwa den Unternehmen im EURO STOXX 50 oder im S&P 100, böten die Spezialisten auf dem Frankfurter Parkett das Heimatmarktprinzip an und würden darauf sogar eine Qualitätsgarantie geben. Sie würden Aktien mindestens zum Preis an der Heimatbörse kaufen und verkaufen und einen kleinen Aufschlag für ihren Service nehmen - dennoch sei es für Anleger deutlich günstiger, als beispielsweise direkt in New York zu handeln.



Für kleinere Werte außerhalb der Handelszeiten am Heimatmarkt oder für größere Orders komme noch ein nachvollziehbarer Risikoaufschlag hinzu, da sich die Spezialisten bei ihrer Preisstellung nicht an einem liquiden Referenzmarkt orientieren könnten. Deshalb sei es meist sinnvoll, ausländische Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, wenn deren Hauptbörse geöffnet sei.



Wenn Lyft heute den Gang aufs virtuelle Nasdaq-Parkett hinlege, könnten auch deutsche Anleger sofort die Aktien handeln. Und das gehe so: Punkt 9:30 Uhr Ortszeit starte der Handel an der US-Börse. Danach werde für die Lyft-Aktie der erste Preis im Handel festgestellt. Sobald an der Nasdaq nach 14:30 Uhr hiesiger Zeit der erste Preis auf Basis von Angebot und Nachfrage feststehe, könne die Aktie an der Börse Frankfurt gehandelt werden. Oddo Seydler betreue den Wert als Spezialist im Frankfurter Parketthandel und stelle fortlaufend Geld- und Briefpreise. (29.03.2019/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-Fahrdienstvermittler Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) aus San Francisco geht am heutigen Freitag an die New Yorker Börse Nasdaq, so die Deutsche Börse AG.Damit finde dort ein vielbeachteter Börsengang statt, den Kommentatoren als möglichen Anfang einer Reihe von IPOs US-amerikanischer Tech-Giganten sehen würden. Die Lyft-Aktien würden nach hoher Nachfrage für 72 US-Dollar pro Stück ausgegeben - das Unternehmen sei damit 25 Milliarden US-Dollar wert. Zuvor sollten 62 bis 68 US-Dollar pro Aktie erlöst werden. Die erste Preisfeststellung finde am heutigen Freitag an der Nasdaq nach Handelseröffnung ab 14:30 Uhr deutscher Zeit statt.Unabhängig davon, wie man die Renditechancen eines Investments in Lyft-Aktien einschätze und ob man an die Wachstumsgeschichte der Plattform- und Sharing-Ökonomie glaube - eines sei auf jeden Fall bemerkenswert: Hiesige Anleger könnten direkt im Anschluss an den IPO an der Nasdaq die Aktien an der Frankfurter Börse handeln.