Haar (www.aktiencheck.de) - Lumaland-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lumaland AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) unter die Lupe.Die Lumaland AG präsentiere sich großspurig als globales "E-Commerce-Netzwerk". CEO Wanja S. Oberhof sehe die Firma als einen "führenden Anbieter für E-Commerce im Bereich "Home & Living"-Eigenmarken", der täglich weit über 10 000 Bestellungen pro Tag und 4 Mio. Warensendungen im Jahr abwickle. Der Erfolg der Lumaland AG beruhe nach eigenen Angaben auf einem innovativen Mix aus E-Commerce-Expertise, innovativen Technologien und einer sehr aktiven Buy-and-Build-Strategie. Der Fokus liege dabei auf starken Eigenmarken und Profitabilität. Kern der Erfolgsgeschichte sei die Lumaland-Multi-Channel-Commerce-Engine, eine algorithmusbasierte BI-Lösung, um neue Produkte für das E-Commerce-Netzwerk zu identifizieren und mit entsprechend hohen Qualitätsstandards zu optimieren und zu platzieren. "So heben wir E-Commerce auf ein neues Level."So wortreich und großtönig sich Oberhof gebe, so dünn sei das Zahlenwerk. Auf den ersten Blick könnte man durchaus der Ansicht sein, dass es sich bei Lumaland um eine ernstzunehmende Firma handle, die in etwa in einer Größenordnung von Westwing mitspiele. Das sei aber nicht der Fall. Vielmehr erscheine Lumaland den Experten eine kleine Klitsche zu sein. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 habe der Umsatz von 5,6 auf über 22 Mio. Euro explodiert. Der Aufwand sei allerdings ebenso durch die Decke gegangen. Der Verlust habe sich somit per Ende Juni 2018 von 372 000 Euro auf über 1,7 Mio. Euro aufgetürmt. Per 30. Juni sei die Kasse der Gesellschaft lediglich mit 1,3 Mio. Euro gefüllt gewesen. Zum selben Stichtag verfüge die Firma über ein Eigenkapital von 8,6 Mio. Euro. Die immateriellen Vermögenswerte würden sich dabei auf rund 16,5 Mio. Euro türmen. In der Bilanz stehe also recht viel Luft. Was die Experten aber wirklich störe: Per Ende Juni 2018 sei der Laden bei Banken bereits mit 9.5 Mio. Euro verschuldet. Zum Konsolidierungskreis würden bereits 17 (!) Gesellschaften gehören.Die Halbjahreszahlen des Jahres 2018 seien vom Vorstand übrigens massiv bejubelt worden. Insbesondere das Gesamtwachstum von 400%! Das organische Wachstum sei mit rund 60% beziffert worden. Während die Umsatzentwicklung sehr ausführlich dargestellt worden sei, habe der CEO nur wenige Silben zum Ergebnis gefunden. Ausnahme: "Das ausgewiesene negative EBITDA zum 30. Juni 2018 in Höhe von rund 466.000 Euro erklärt sich vor allem mit Einmaleffekten aus Finanzierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen im Zuge der Konsolidierung aller Standorte und Teams." Danke! Zum Ergebnis selbst habe das Unternehmen keine Angaben gemacht. Aber natürlich zum Ausblick: Für das Gesamtjahr habe Oberhof einen Umsatz von mehr als 50 Mio. Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von über 2% in Aussicht gestellt. Bereinigt rechne der CEO für 2018 somit mit einem EBITDA von über 1 Mio. Euro. Netto werde Lumaland sicherlich einen deutlichen Verlust ausweisen.In jedem Fall würden die Experten bei der Aktie der Lumaland AG zur Vorsicht raten. Als Alarmzeichen sei zu werten, dass bei Lumaland Georg Kofler seine Finger im Spiel habe. Über seine The Social Chain Group AG halte er einen Anteil von mehr als 50% an Lumaland AG. Er sei zudem Aufsichtsratsvorsitzender von Lumaland. Der Medienunternehmer sei zwar sehr gesellig und umtriebig, gleichwohl sollten Investoren von ihm keine Aktien kaufen. Er habe an der Börse nach Meinung der Experten mit Premiere Schiffbruch erlitten. Natürlich nicht für seinen eigenen Geldbeutel. Aber für viele Investoren sei Premiere ein Desaster gewesen. Börse und Kofler würden irgendwie nicht zusammen passen. Bleibe nur zu hoffen, dass dem deutschen Kapitalmarkt der Börsengang der Social Chain Group AG erspart bleibe.Nicht minder umtriebig scheine aber auch Oberhof selbst zu sein. Über seine WAOW Entrepreneurship GmbH habe sich der Lumaland-CEO bei Sleepz AG den Zugriff gesichert. Die Experten würden bekanntlich seit vielen Jahren vor dieser Aktie warnen. Es dürfte spannend bleiben, was Oberhof mit Sleepz vorhabe. Bei Sleepz würden die Experten bei der nächsten Hauptversammlung mit einem Kapitalschnitt oder einem ähnlichen Mittel rechnen. Stichwort: Sacheinlage. Für bestehende Aktionäre von Sleepz dürfte jedenfalls nicht wirklich viel übrigbleiben. Mit Ausnahme, Oberhof zeige sich als barmherziger Samariter, was aber stark bezweifelt werden könne. (Analyse vom 03.05.2019)