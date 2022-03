Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Im Strategiestreit mit ihren Stammpiloten setze die Lufthansa auf die Gründung einer neuen Airline, die im Europaverkehr wesentliche Aufgaben der bisherigen Kerngesellschaft übernehmen könnte. Der MDAX-Konzern treibe nach eigenen Angaben die Planungen für einen neuen Flugbetrieb (AOC) nach deutschem Recht voran. Zuvor sei in der vergangenen Woche eine viertägige Tarifklausur in Wiesbaden mit der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ohne grundsätzliche Einigung geblieben.Der geplante Betrieb solle Zubringerflüge für die Drehkreuze München und Frankfurt abwickeln und Arbeitsplätze für die bislang unversorgten Piloten der in der Corona-Krise eingestellten Tochter Germanwings bieten, heiße es in einem Schreiben an die Belegschaft, das am Dienstag in Frankfurt bekannt geworden sei. Es gehe um rund 240 Pilotinnen und Piloten, denen sonst Ende März die Entlassung drohe. Laut VC wolle der Konzern für den neuen Flugbetrieb den Markennamen Lufthansa nutzen.Ende dieses Monats würden die kurzfristigen Vereinbarungen zu Kurzarbeit und Sanierungsbeiträgen der rund 5.000 Piloten bei Lufthansa und Lufthansa Cargo auslaufen. Der Konzern habe vor wenigen Wochen erklärt, trotz eines Personalüberhangs auf die zunächst angekündigte Entlassung von bis zu 1.100 Beschäftigten zu verzichten.Die VC habe sich bislang immer heftig gegen Versuche gewehrt, das Kerngeschäft unter der Marke Lufthansa an andere Flugbetriebe auszulagern, deren Piloten weniger verdienen würden. Dennoch sei das Geschäft der Eurowings und der Langstreckentochter Eurowings Discover ausgeweitet worden, die auch weiterhin Piloten einstellen möchten. Zudem fliege die Tochter Lufthansa Cityline mit kleineren Maschinen ebenfalls Zulieferverbindungen in die Drehkreuze.Laut Lufthansa und VC sei es in der vergangenen Woche dennoch zu Teileinigungen gekommen. So sollten die rund 20 Fluglehrer der verkleinerten Bremer Verkehrsfliegerschule zur Lufthansa übernommen werden. Über einen Abfindungsprogramm bei der Frachtgesellschaft müsse noch weiter gesprochen werden. Es seien weitere Termine vereinbart worden. Lufthansa-Chef Carsten Spohr wolle am kommenden Donnerstag die Konzernbilanz für das Jahr 2021 vorstellen.Die Aktie der Lufthansa habe am Dienstag deutlich unter Druck gestanden. Sie sei mit einem Minus von fast acht Prozent aus dem Xetra-Handel gegangen. Dabei sei auch die wichtige 200-Tage-Linie unterschritten worden. Das Papier sei damit charttechnisch ganz klar angeschlagen. Derzeit belaste die Ukraine-Krise, nachdem sich zuletzt vonseiten der Corona-Krise Entspannung angedeutet habe. Langfristig bleibt "Der Aktionär" zuversichtlich, vorerst ist die weitere Entwicklung aber schwer abzuschätzen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. Stopp bei 5,50 Euro beachten. (Analyse vom 02.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: