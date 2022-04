Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe den MDAX-Konzern Lufthansa schwer getroffen. Jetzt habe die deutsche Fluggesellschaft einen Abnehmer für sechs ihrer 14 Airbus A380 gefunden. Die Lufthansa schreibt den Airbus A380 endgültig ab. Ab Oktober werde die Fluggesellschaft sechs Flugzeuge an den Hersteller zurückverkaufen, wie der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr gegenüber dem Spiegel gesagt habe. Über den Preis hätten die beiden Parteien demnach Stillschweigen vereinbart.Auch von ihren übrigen acht Maschinen wolle die Lufthansa sich laut Spohr trennen. Dass der Konzern plane, den A380 auszumustern, habe er bereits im März 2019 verkündet, Details seien bisher aber nicht bekannt geworden.Der Verkauf reihe sich in die aktuelle Strategie der Lufthansa ein. Im vergangenen Jahr habe die Fluggesellschaft ihre Flotte bereits um 44 auf 713 Flugzeuge verkleinert. Dadurch sollten das Flugangebot und die Kapazität "an die krisenbedingt voraussichtlich über Jahre verringerte Nachfrage angepasst werden", heiße es auf der Website des Unternehmens.Für Lufthansa dürfte sich der Verkauf lohnen, auch wenn bei dem Deal gewiss nicht der ursprüngliche Kaufpreis herausgesprungen sei. Der Airbus A380 sei mit einem Listenpreis von 445,6 Mio. USD das teuerste Passagierflugzeug der Welt. Als eines der größten Flugzeuge habe es auch einen besonders hohen Energieverbrauch.Die Lufthansa-Aktie bleibe eine Halteposition. Anleger, die weiterhin auf den MDAX-Titel setzen würden, sollten ihre Position unverändert mit einem Stopp bei 5,20 Euro absichern, so Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link