Unternehmensnachrichten:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) habe im 1. Quartal einen Umsatz von 9,40 Mrd. Euro (Erwartung: 17,36 Mrd. Euro) und einen Gewinn je Aktie von 2,00 Euro (Erwartung: 1,91 Euro) erzielt. Das bereinigte EBIT habe 2,32 Mrd. Euro (Erwartung: 2,27 Mrd. Euro erreicht) , das bereinigte EBITDA habe bei 3,18 Mrd. Euro (Erwartung: 3,28 Mrd. Euro) gelegen. Der größte Umsatztreiber sei der Bereich Oberflächentechnik mit 5,95 Mrd. Euro gewesen. BASF habe beschlossen, den Ausblick für das bereinigte EBIT für das Gesamtjahr auf 5,0 bis 5,8 Mrd. Euro anzuheben, nach zuvor 4,1 bis 5,0 Mrd. Euro. Der Umsatz für das Gesamtjahr werde bei 68 bis 71 Mrd. Euro gesehen, gegenüber der vorherigen Prognose von 61 bis 64 Mrd. Euro.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) habe für das 1. Quartal einen Umsatz von 10,46 Mrd. Euro (vorher 10,42 Mrd. Euro) und einen Nettogewinn von 362 Mio. Euro (vorher 389 Mio. Euro) gemeldet. Der Gewinn je Aktie habe 0,46 Euro erreicht, verglichen mit einer Medianprognose von 0,54 Euro. Airbus habe für den Zeitraum Januar bis März 2021 einen positiven Free Cashflow von 1,2 Mrd. Euro gemeldet. Das Unternehmen habe im Quartal 125 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert.



Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) habe für Q1 einen Umsatz von 2,56 Mrd. Euro (Erwartung: 2,49 Mrd. Euro) und einen Nettoverlust von 1,05 Mrd. Euro (Erwartung: -1,06 Mrd. Euro) gemeldet. Der bereinigte EBIT-Verlust habe bei 1,14 Mrd. Euro (Erwartung: -1,16 Mrd. Euro) gelegen. Das Unternehmen erwarte für das Gesamtjahr eine Auslastung von etwa 40% des Niveaus vor der Pandemie. (29.04.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die meisten europäischen Aktienindizes notieren am Donnerstag höher, nachdem die US-Notenbank FED eine Diskussion über die Reduzierung der Geldmenge zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen hat, so die Experten von XTB.Die Indices aus Portugal und Österreich seien die Top-Performer in Europa. Auf der anderen Seite sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) der schwächste Index, da er als einziger europäischer Blue-Chip-Index heute nachgebe. Die Volatilität an den Aktienmärkten könnte gegen 14:30 Uhr wieder zunehmen, wenn die US-BIP-Daten für das erste Quartal veröffentlicht würden.