Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,798 EUR -1,59% (09.05.2022, 20:45)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,768 EUR -2,07% (09.05.2022, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa stärke ihre Langstrecke mit neuen Flugzeugen des US-Herstellers Boeing . Wie der MDAX -Konzern am Montag in Frankfurt mitgeteilt habe, sollten insgesamt 17 Flugzeuge bei Boeing gekauft werden. Darunter seien sieben Langstrecken Passagierflugzeuge vom Typ Boeing 787-9, drei Frachtflugzeuge vom Typ Boeing 777F sowie sieben Frachtflugzeuge vom Typ 777-8F (neue Technologie). Darüber hinaus sollten bis 2024 laufende Leasingvereinbarungen über zwei Frachtflugzeuge vom Typ Boeing 777F verlängert werden, habe es weiter geheißen. Angaben zum Kaufpreis seien keine gemacht worden."Wir investieren konsequent in sparsamere, leisere und wirtschaftlichere Flugzeuge, die deutlich weniger CO2 ausstoßen und treiben damit schnell unsere Flottenmodernisierung voran", habe Konzernchef Carsten Spohr laut Mitteilung gesagt. Die nun bestellten Flugzeuge gehörten zu den sparsamsten und nachhaltigsten Langstreckenflugzeugen ihrer Klasse. Mit dem Kauf gehe die Lufthansa "wieder in die Offensive" und baue die Führungsrolle weiter aus, habe der Manager gesagt.Unter Berücksichtigung der beschlossenen Käufe rechne der Konzern 2022 mit Nettoinvestitionen von rund 2,5 Milliarden Euro. Auch bis 2024 würden die jährlichen Nettoinvestitionen den Angaben zufolge voraussichtlich rund 2,5 Milliarden Euro betragen. Lufthansa erwarte, dass die mit der Modernisierung verbundenen Kostenvorteile die Erreichung des Ziels vorantreiben würden, bis zum Jahr 2024 eine bereinigte operative Marge (bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von mindestens 8 Prozent und eine Kapitalrendite (bereinigte ROCE) von mindestens 10 Prozent zu erreichen, habe es weiter geheißen.Der Aktie von Boeing könne die Nachricht nicht helfen. Das Papier sei mit einem Minus von mehr als acht Prozent der Top-Verlierer im Dow Jones . Die Aktie der Deutschen Lufthansa könne sich hier besser behaupten. Das Papier notiere am Abend auf Tradegate 1,7 Prozent im Minus bei 6,79 Euro. Am morgigen Dienstag finde die Hauptversammlung statt. Hier werde es spannend, ob Unternehmenschef Carsten Spohr in Sachen Prognose, die er bisher nicht gewagt habe, zumindest etwas präziser werde.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.