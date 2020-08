Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,38 EUR -3,30% (20.08.2020, 13:56)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,418 EUR -3,24% (20.08.2020, 13:40)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa habe als größte Fluggesellschaft in Mitteleuropa wegen der Corona-Krise Milliarden-Verluste eingeflogen. Der Bund habe der Kranich-Airline bereits mit neun Milliarden Euro "unter die Flügel gegriffen". Dazu wolle und müsse der Luftverkehrskonzern an allen Fronten Kosten einsparen, um mit den Corona-Gegebenheiten klarzukommen. Mehre Analystenhäuser würden die Lage indes mit Skepsis beäugen.Die Commerzbank habe die Lufthansa-Aktie anlässlich eines Krisenplans auf "reduce" mit einem Kursziel von 6,75 Euro belassen. Auch die UBS habe das Rating für die Lufthansa-Aktie auf "sell" belassen. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux habe zwar das Kursziel von 2,00 Euro auf 6,80 Euro erhöht, aber das Votum auf "reduce" belassen.Der MDAX-Konzern befinde sich weiterhin in einer schwierigen Situation. Da zudem das Chartbild nicht gerade einladend aussieht, sollten Anleger bei der Lufthansa-Aktie weiterhin nicht zugreifen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.08.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: