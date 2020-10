Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die in vielen Ländern angestiegene Zahl der Corona-Neuinfektionen sei natürlich Gift für das Geschäft der Kranich-Airline. Denn der Global Player sei vor allem auf die lukrativen Langstreckenflüge angewiesen. Hier sei der Lufthansa nun zumindest ein Teilerfolg geglückt.Demnach dürfe die Lufthansa wieder nach Indien fliegen. Am 29. September habe Indien der Lufthansa keine Flüge mehr zu den Metropolen des Landes gestattet. Denn nach Ansicht der Regierung hätten verhältnismäßig vielen Flügen der Lufthansa zu wenige von Air India in die Gegenrichtung gegenübergestanden. So habe die indische Luftfahrtbehörde DGCA erklärt: "Lufthansa führt 20 Flüge pro Woche durch, indische Airlines nur drei bis vier."Nun könne die Lufthansa nach einem bilateralen Abkommen zumindest wieder Delhi, Mumbai und Bengaluru anfliegen.Anleger meiden die Lufthansa-Aktie weiterhin, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link