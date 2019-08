Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

13,94 EUR +0,94% (29.08.2019, 16:30)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

13,905 EUR +0,11% (29.08.2019, 16:42)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Zumindest seien durch den jüngsten Ausbruch aus dem Abwärtstrend die Wochen für eine deutliche Erholung gelegt. Komme es nicht wieder zu Störfeuern durch beispielsweise einer weiteren Verhärtung der Fronten im Zollstreit oder eines deutlich steigenden Ölpreises, könnte die Lufthansa-Aktie nun zunächst den horizontalen Widerstand bei 14,80 Euro nehmen. Könne diese Hürde genommen werden, rücke die Marke von 15,40 Euro ins Visier. Darüber hinaus könnte eine mögliche Erholung sogar noch zusätzlich an Fahrt gewinnen, da es wegen des relativ raschen Kursverfalls ab Juni (im Zuge der überraschenden Gewinnwarnung) bis etwa 18 Euro nur noch wenige ernstzunehmende Widerstände gebe.Sollte der jüngste Schwung hingegen nicht nachhaltig genutzt werden, dürfte es über Kurz oder lang erneut zu einem Test des bisherigen Jahrestiefs bei 12,58 Euro kommen. Halte diese Marke nicht, drohe ein weiterer Rückgang bis zum Februar-Tief des Jahres 2017 bei 12,05 Euro.Das Chartbild der Lufthansa bleibe spannend. Die günstig bewertete Aktie, die kürzlich leider unter den engen Stoppkurs des "Aktionär" bei 12,80 Euro gerutscht ist, ist aber aktuell nur für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: