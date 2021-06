Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,274 EUR -1,76% (21.06.2021, 09:52)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,236 EUR -0,93% (21.06.2021, 09:45)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Ob es Zweckoptimismus sei oder nicht, sei noch unklar. CEO Carsten Spohr sei sich jedenfalls sicher: "Die Leute haben genug von Begegnungen per Videokonferenz. Sie wollen und müssen sich wieder persönlich sehen." Daher rechne der Lufthansa-Chef damit, dass der nachhaltige Rückgang bei den Geschäftsreisen geringer ausfallen werde als zuvor angenommen.So habe Sphr gegenüber der Süddeutschen Zeitung erklärt: "Ich war bisher von einem Rückgang von 10 bis 20 Prozent ausgegangen. Inzwischen glaube ich, dass das Minus eher 10 als 20 Prozent erreichen wird." Es dürfte jedoch vermutlich lange dauern, bis das "alte Streckennetz" wieder vollständig aufgebaut werden könne. So habe er etwa erklärt: "Um eine Langstreckenmaschine in München mit Passagieren zu füllen, brauchen wir etwa 50 Kurzstreckenverbindungen aus ganz Europa."Es bleibe dabei: Das Marktumfeld helle sich weiter auf, es werde allerdings noch längere Zeit dauern, bis wieder eine Art "Normalbetrieb" erreicht werde. Dementsprechend dürfte die Lufthansa noch weit entfernt von schwarzen Zahlen sein. Da zudem eine größere Kaitalerhöhung anstehe, dränge sich ein Einstieg vorerst nicht auf. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 9,50 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link