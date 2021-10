Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.10.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Ergebnisse der Kapitalerhöhung der Lufthansa seien gestern veröffentlicht worden. Demnach habe sich die in der Corona-Krise mit Steuermilliarden gestützte Fluggesellschaft erfolgreich frisches Geld am Markt besorgt und so die Weichen für einen Ausstieg des deutschen Staates gestellt. Im Rahmen der am 19. September angekündigten Kapitalerhöhung seien brutto 2,162 Mrd. Euro erlöst worden. Das Geld wolle die Lufthansa nach früheren Angaben zur Rückzahlung staatlicher Hilfen einsetzen.Heute erfolge die Zulassung der neuen Aktien. Ab nächsten Montag beginne der Handel mit den jungen Aktien, die Anleger mit Bezugsrechten zu lediglich 3,58 Euro hätten kaufen können. Gut möglich, dass der Kurs der "Altaktien" dann - natürlich auch abhängig von der Stimmung an den Märkten - unter Druck gerate und sich der neue Kurs zwischen dem aktuellen Niveau von knapp 6 Euro und dem Emissionspreis der jungen Aktien einpendele.Die Lufthansa sei nach wie vor ein ganz heißes Eisen. Die jüngste Kursentwicklung sei trotz eigentlich recht guter Nachrichten von sich öffnenden Zielmärkten sowie ermutigenden Daten einiger Konkurrenten enttäuschend gewesen. Anleger, die auf einen günstigen Einstieg hoffen würden, könnten sich am Montag auf die Lauer legen. Wer die MDAX-Titel bereits im Depot habe, beachte den Stopp bei 4,90 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link