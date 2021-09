Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Flüge in die USA seien für die Lufthansa enorm wichtig, um wieder schwarze Zahlen schreiben zu können. Nachdem in der Vorwoche bekannt geworden sei, dass geimpfte Europäer nun wieder einreisen dürften, habe die Airline bereits kurz darauf einen kräftigen Anstieg der Buchungen verzeichnet. Und die neuesten Daten würden dem Konzern jetzt Hoffnung auf eine Nachhaltige Besserung machen.So habe das MDAX-Unternehmen berichtet, dass in der Vorwoche die Nachfrage an einzelnen Tagen dreimal höher gewesen sei als zuvor. Besonders erfreulich für die Lufthansa: Die Buchungen für die Weihnachtszeit würden sich teilweise sogar wieder auf dem Niveau von 2019 bewegen. Die Lufthansa und die Tochter Swiss würden ab nun sogar den Flugplan anpassen wollen. Beispielsweise wolle man ab November dreimal täglich nach Miami fliegen.Eine Wiederbelebung des Nordamerika-Geschäfts sei für die Lufthansa enorm wichtig. Daher sei diese Meldung für die Aktie ganz klar positiv zu werten - ähnlich wie die jüngsten Insiderkäufe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.