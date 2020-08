Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Aktienkurs von Lufthansa habe zuletzt zulegen können - ein "Spray" und die Hoffnungen auf ein Corona-Mittel hätten der Aktie etwas Auftrieb gegeben. Heute müsse die Kranich-Airline allerdings gleich mit zwei im Grunde negativen Nachrichten klarkommen. Die Lufthansa-Aktie schlage sich dabei durchaus wacker.Zum einen habe die Bundesregierung die Reisewarnung für Touristen aufgrund der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis zum 14. September verlängert. Das sei heute in der Kabinettssitzung in Berlin entschieden worden.Außenminister Heiko Maas habe am 17. März eine Reisewarnung für Touristen für alle rund 200 Länder der Welt ausgesprochen. Im Juni seien dann die Länder der Europäischen Union, des grenzkontrollfreien Schengen-Raums sowie Großbritannien, Andorra, Monaco, San Marino und der Vatikanstaat ausgenommen worden. Später seien noch Teile der Türkei hinzugekommen.Für die anderen mehr als 160 Länder sei die Reisewarnung zunächst bis zum 31. August verlängert worden. Jetzt gelte sie bis Mitte September, dann müsse neu entschieden werden. Für die Lufthansa, die auf eine allmähliche Normalisierung des Flugverkehrs hoffe, sei diese Nachricht ein Rückschlag.Die Lufthansa-Aktie liege momentan leicht im Minus und notiere bei 8,72 Euro. Nach oben warte im Bereich von 9 Euro eine Widerstandszone. Der Titel kämpfe gerade an der 50-Tage-Linie, die bei 8,66 Euro verlaufe.Mit der Verlängerung der Reisebeschränkungen für 160 Länder würden die Hoffnungen auf eine schnelle Wiederbelebung des Flugverkehrs einen ordentlichen Dämpfer erhalten.Aufgrund der unberechenbaren Corona-Pandemie sollten Anleger derzeit die Lufthansa-Aktie umfliegen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.08.2020)