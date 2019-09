Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie lege heute nach kräftigen Zuwächsen an den vorangegangenen Handelstagen eine Verschnaufpause ein. Dies sei aus charttechnischer Sicht durchaus gesund und liege nicht an den heute vorgelegten Verkehrszahlen, die sich wieder sehen lassen könnten.So habe die Kranich-Airline zusammen mit ihren Töchtern wie Eurowings oder Austrian Airlines im August insgesamt 14,1 Millionen Passagiere befördert. Das seien drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ebenfalls sehr erfreulich: Die Auslastung sei um weitere 0,8 Prozentpunkte auf - für die Lufthansa wirklich starke - 87,2 Prozent gestiegen.Das Sorgenkind bleibe aber weiterhin das Frachtgeschäft, das nach wie vor einfach unter der nachlassenden wirtschaftlichen Dynamik leide. Trotz eines um 8,9 Prozent ausgeweiteten Angebots sei die verkaufte Verkehrsleistung lediglich um 1,5 Prozent geklettert. Die Auslastung habe sich somit um weitere 4,2 Prozentpunkte auf nur noch 58,8 Prozent verringert.Die immer noch enorm günstig bewertete Aktie bleibt für mutige Anleger attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2019)Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link