Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa leide weiter unter der Corona-Pandemie. Die Fluggesellschaft fliege nach wie vor nur mit einem Sparprogramm und müsse auch Millionen stornierter Tickets zurück erstatten. Das scheine vielfach immer noch zu stocken. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg verklage die Airline nun. Doch an der Börse sorge das heute nicht für fallende Kurse.Die Verbraucherschützer hätten die Lufthansa abgemahnt, die Kunden über ihre Rechte zu informieren, das Recht auf schnelle Erstattung nicht zu verschweigen und zudem den Flugpreis innerhalb der gesetzlichen Frist von sieben Tagen zurückzuzahlen. Da die Fluggesellschaft nicht auf die Abmahnung reagiert und auch keine Unterlassungserklärung abgegeben habe, sei nun Klage beim Landgericht Köln erhoben worden. Ein Verhandlungstermin stehe noch nicht fest.Die vom Staat gestützte Lufthansa habe in der Corona-Krise seit März Millionen Tickets storniert und nicht fristgemäß erstattet, wie sie selbst eingeräumt habe. Im laufenden Jahr seien zwar inzwischen konzernweit Tickets in einem Gesamtwert von 2,8 Milliarden Euro an rund 6,6 Millionen Passagiere erstattet worden, habe es vor zehn Tagen geheißen. Offen seien noch rund 900.000 Vorgänge.Der Reiseexperte der Verbraucherzentrale, Oliver Buttler, habe dem Unternehmen anhand konkreter Fälle gezielte Desinformation vorgeworfen, indem bevorzugt Umbuchungen angeboten und nicht über die mögliche Rückerstattung informiert worden seien.An der Börse werde der Zwist am Montag ignoriert. Die Lufthansa-Aktie steige genauso wie andere Verlierer der Corona-Krise heute deutlich. Zeitweise klettere das MDAX -Papier um rund fünf Prozent auf 7,37 Euro. In der vergangenen Woche sei die Airline-Aktie bis auf ein 17-Jahres-Tief bei 6,85 Euro abgerutscht.Die weltweite Corona-Pandemie laste weiterhin auf dem Lufthansa-Geschäft. Auf absehbare Zeit sei kaum mit einer deutlichen Belebung zu rechnen. Zudem stünden harte Verhandlungen mit den Gewerkschaften bevor und das Chartbild sei angeschlagen.Anleger sollten deshalb weiterhin einen Bogen um den MDAX-Titel machen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 28.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)