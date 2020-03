Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

12,06 EUR +3,08% (02.03.2020, 08:31)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,69 EUR -4,73% (28.02.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.03.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Tief durchbrochen - ChartanalyseDie Aktie der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) befindet sich seit dem Allzeithoch bei 31,26 EUR aus dem Januar 2018 in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 16. August 2019 habe der Wert ein Tief bei 12,58 EUR markiert. Von dort aus habe er sich zwar auf 17,95 EUR erholt, aber bereits im November 2019 habe der Aktienkurs wieder zu bröckeln begonnen. In der letzten Woche habe die Abwärtsbewegung richtig Fahrt aufgenommen. Am Donnerstag habe die Aktie ihr Tief aus dem August 2019 durchbrochen und sei am Freitag auf ein Tief bei 11,52 EUR zurückgefallen.AusblickDie Lufthansa-Aktie könnte sich kurzfristig bi 12,58 EUR und vielleicht sogar 13,45 EUR erholen. Anschließend müsste allerdings mit einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 9,60 bis 9,50 EUR und damit auf den Aufwärtstrend über die Tiefpunkte aus den Jahren 2003 und 2012 gerechnet werden. Erst ein stabiler Ausbruch über 13,45 EUR würde zu einer gewissen Verbesserung des Chartbildes führen. In diesem Fall könnte sich die Aktie in Richtung 14,96 EUR erholen. (Analyse vom 02.03.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: