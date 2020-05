Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,158 EUR -1,39% (30.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,148 EUR -3,09% (30.04.2020, 22:26)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Dass der deutsche Staat dem Luftverkehrskonzern unter die Arme greifen müsse, habe zuletzt niemand mehr angezweifelt. Die Frage sei nur gewesen, in welcher Form. Nun seien hierzu konkrete Pläne der Bundesregierung durchgesickert. Laut dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" sollten 5,5 Mrd. Euro in Form einer stillen Beteiligung des Bundes an die Lufthansa fließen. Der Deal sehe vor, dass der Bund im Gegenzug eine Garantiedividende von 9% erhalte. Weitere 3,5 Mrd. Euro solle die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) übernehmen. Hierfür wolle die Bundesregierung bürgen.Dass es letztendlich aber auf eine stille Beteiligung hinauslaufe, sei aus Anlegersicht positiv zu bewerten. Viel schlimmer wäre eine zuletzt im Raum stehende Insolvenz in Eigenverwaltung. "Der Aktionär" bleibe für die Lufthansa-Aktie aktuell noch zurückhaltend gestimmt. Das schwer angeschlagene Chartbild sowie die unsicheren Perspektiven für die kommenden Monate würden derzeit gegen den DAX-Titel sprechen. Das Beispiel Commerzbank zeige, dass eine Staatsbeteiligung sich nicht unbedingt positiv auf den Aktienkurs des betroffenen Unternehmens auswirken müsse, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: