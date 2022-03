Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



5,501 EUR -0,70% (08.03.2022, 08:48)



5,586 EUR -3,41% (07.03.2022, 17:40)



DE0008232125



823212



LHA



DLAKF



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie der Lufthansa sei in den vergangenen Handelstagen kräftig unter Druck geraten. Hinzu kämen nun auch skeptischere Analystenstudien, wie etwa aus dem Hause Bernstein Research. So habe das US-Analysehaus das Kursziel für die MDAX -Titel von 7,85 auf 6,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "market-perform" belassen.Für die Fluggesellschaft seien die operativen Voraussetzungen im Branchenumfeld am schwierigsten, habe Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Er habe dabei auf die relative Stärke der Lufthansa auf Fernstrecken nach Asien und bei Geschäftsreisen verwiesen. Angesichts hoher Treibstoffpreise würden die Margen- und Cashflow-Ziele immer mehr zu einer Herausforderung.Die UBS habe indes das Kursziel für die Lufthansa-Papiere von 7,25 auf 6,65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "neutral" belassen. Die Kennziffern der Fluggesellschaft hätten einiges Positives beinhaltet, wie etwa die rekordhohe Profitabilität im Frachtgeschäft, so Analyst Jarrod Castle. Jedoch kehre nun für 2022 angesichts des Ukraine-Kriegs die Unsicherheit wieder zurück. So gebe es Rückschlagrisiken etwa bei der geplanten Kapazität. Der Experte habe seine Prognosen auch mit Blick auf die stark gestiegenen Treibstoffpreise überarbeitet und gehe nun nicht mehr davon aus, dass die Lufthansa in diesem Jahr schwarze Zahlen schreiben werde.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link