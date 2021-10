Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.10.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa gehöre seit vielen Monaten zu den am stärksten geshorteten Aktien in Deutschland. Weiterhin würden viele Hedgefonds darauf setzen, dass der Kranich-Airline die Erholung in einem schwierigen Marktumfeld nicht gelingen werde. In den letzten Wochen seien die Short-Positionen allerdings wieder deutlich abgebaut worden.Denn seien es Ende September noch fast 11% gewesen, so liege die Short-Quote nach Angaben von shortsell.nl nun bei immerhin "nur noch" 8,5%. Am stärksten auf der Short-Seite eingedeckt hätten sich aktuell die Hedgefonds Susquehanna International mit -1,48% und Millennium Capital mit -1,41%. Auf Platz 3 folge derzeit der Point72 Europe mit einem Anteil von -0,72%.Die Lufthansa-Aktie sei weiterhin auch gewissermaßen ein Spielball für Zocker. Am Montag könnte es mit dem Handelsstart der neuen Aktien nach der abgeschlossenen Kapitalerhöhung erneut relativ wild werden. Beim MDAX-Titel würden sehr starke Nerven gefragt bleiben. Für konservative Anleger sei die Lufthansa-Aktie vorerst weiterhin nicht geeignet, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link