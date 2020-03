Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,08 EUR +1,45% (24.03.2020, 13:04)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,14 EUR +5,18% (24.03.2020, 12:49)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie von K+S sei derzeit nach AIXTRON die am stärksten geshortete Aktie am deutschen Aktienmarkt. Auf Platz 4 komme mittlerweile bereits der erste DAX-Konzern. Angesichts des nahezu kompletten Zusammenbruch des operativen Betriebs sei das nun die Lufthansa. Doch zuletzt seien die Shortquoten wieder gesunken. Komme nun die Wende?Bei K+S betrage der Anteil der leerverkauften Aktien nach Angaben von shortsell.nl aktuell 11,7 Prozent. Vor knapp eineinhalb Wochen seien es noch rund 15 Prozent gewesen. Die Hedgefonds würden hier darauf spekulieren, dass der MDAX-Konzern weiterhin unter den anhaltend niedrigen Kalipreisen leiden werde. Die hohe Verschuldung mache die Lage für den Düngemittel- und Salzproduzenten nicht einfacher.Bei der Lufthansa seien aktuell 8,73 Prozent der Aktien leerverkauft. Zum Vergleich: Anfang März seien es nur etwa drei Prozent gewesen. Doch im Zuge der Einstellung von 95 Prozent des Betriebs sei diese Quote zwischenzeitlich auf rund zehn Prozent nach oben geschnellt.Angesichts der mittlerweile bei K+S und Lufthansa enorm heruntergeprügelten Bewertungen rät "Der Aktionär" von Shortspekulationen ab, so Thorsten Küfner. Perspektivisch erscheine ein Einstieg auf der Long-Seite für langfristig orientierte - und mutige - Anleger eher interessant zu sein. Angesichts der aktuellen Marktverwerfungen dränge sich der Kauf zwar noch nicht auf. Beide Aktien würden aber auf die Watchlist gehören. (Analyse vom 24.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.