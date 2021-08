Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,739 EUR +0,32% (27.08.2021, 14:03)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,735 EUR +0,25% (27.08.2021, 14:17)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Sommer neige sich allmählich dem Ende entgegen und habe bedingt durch Corona die Hoffnungen vieler Fluggesellschaften enttäuscht. Lufthansa & Co dürften aller Voraussicht nach erneut tiefrote Zahlen erzielt haben. Dementsprechend sei es wenig verwunderlich, dass die Shortquote beim MDAX-Titel weiterhin steige.Nachdem es im Mai nur noch etwas mehr als 5% gewesen seien, liege sich nun laut shortsell.nl bereits wieder bei 9,64%. Höher habe sie nur im Mai 2020 bei rund 12,5% gelegen. Auffällig dabei: Es gebe dabei nicht eine oder einige wenige Hedgefonds, die stark auf den Kursverfall spekulieren würden, sondern gleich über 40 verschiedene Fonds, die skeptisch gestimmt seien und daher Short-Positionen eingegangen seien.Der Anstieg der Short-Quote sei ein weiterer Beleg dafür, wie skeptisch die meisten Investoren für die Lufthansa gestimmt seien. Auch "Der Aktionär" rate aufgrund der schwierigen Marktlage, des angeschlagenen Charts und der anstehenden Kapitalerhöhung nach wie vor von einem Kauf ab, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: