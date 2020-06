Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,895 EUR +1,54% (08.06.2020, 08:45)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,87 EUR +5,48% (05.06.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse der DZ BANK:Kein DAX -Unternehmen leidet so unter der Corona-Pandemie wie die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF), so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Ein milliardenschweres Rettungspaket sowie ein Restrukturierungsprogramm sollten für Aufwind sorgen. Die aufgrund des Coronavirus erlassenen weltweiten Reisebeschränkungen würden das Geschäft von Deutschlands größter Fluggesellschaft massiv belasten. In den ersten drei Monaten des Jahres hätten die Airlines der Lufthansa Group rund ein Viertel weniger Fluggäste befördert als im Vorjahresquartal. Dies mache sich auch im Ergebnis bemerkbar. So sei der Konzernumsatz von Januar bis Ende März um 18% auf 6,4 Mrd. Euro gesunken. Das Konzernergebnis habe minus 2,1 Mrd. Euro betragen. Deutlich schlimmer dürften die Zahlen für das zweite Quartal ausfallen. Allein in den Monaten April und Mai habe die Fluggesellschaft einen Rückgang der Verkehrsleistung um über 95% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet. Dies habe zur Folge gehabt, dass der Konzern 700 seiner 763 Flugzeuge habe parken müssen.All dies nage an der Liquiditätsreserve der Lufthansa. Trotz einer Senkung der Fixkosten um ein Drittel verbrauche das operative Geschäft derzeit rund 800 Mio. Euro pro Monat. Dazu kämen noch die Erstattungen von stornierten Flugtickets und die Rückzahlung von fälligen Finanzverbindlichkeiten. Ende März habe die Liquidität der Lufthansa Group rund 4,3 Mrd. Euro betragen. Ohne finanzielle Unterstützung seitens des Staates wäre die Gesellschaft voraussichtlich bis Ende Juni zahlungsunfähig.Ende letzter Woche hätten sich der Lufthansa-Vorstand und die deutsche Regierung auf ein Stabilisierungspaket geeinigt. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesrepublik Deutschland werde demnach stille Einlagen von bis zu 5,7 Mrd. Euro in das Vermögen des Konzerns einbringen. Des Weiteren werde der WSF im Rahmen einer Kapitalerhöhung Aktien in Höhe von 20% des Grundkapitals zeichnen. Der Bezugspreis solle 2,56 Euro pro Aktie betragen. Dies entspreche einer Bareinlage von rund 300 Mio. Euro. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen erhalte die Lufthansa noch einen Kredit von der KfW und privaten Banken von bis zu 3 Mrd. Euro. Insgesamt werde das Rettungspaket rund 9 Mrd. Euro betragen. Um einen Wettbewerbsvorteil zu vermeiden, fordere die EU-Kommission im Gegenzug, dass die Lufthansa 24 Start- und Landerechte an den Flughäfen in Frankfurt und München an die Konkurrenz abgeben müsse. Ob das Paket angenommen werde, müssten die Aktionäre am 25. Juni auf einer außerordentlichen Hauptversammlung entscheiden.Um die Kosten weiter zu senken, leite die Lufthansa Group eine umfassende Restrukturierung ein. Neben einer Verkleinerung der Flotte sollten auch die Personalkosten reduziert werden. Zudem wird mittelfristig die Veräußerung einzelner Geschäftsbereiche, die nicht zum Kerngeschäft gehören, geprüft, so die Analysten der DZ BANK zur Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 05.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link