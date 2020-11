Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,674 EUR -1,16% (18.11.2020, 09:07)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,828 EUR -0,57% (17.11.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.11.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unverändert mit "verkaufen" ein.Der Bericht für das Q3/2020 habe die Ende Oktober veröffentlichten Eckdaten (bereinigtes EBIT, freier Cashflow) bestätigt. Das Q3-Zahlenwerk sei erneut signifikant durch die Covid-19-Pandemie belastet gewesen (u.a. massiver Umsatzeinbruch, Ergebnisverschlechterungen und Verluste, hoher Mittelabfluss). Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.09.) hätten sich im Quartalsverlauf weiter verschlechtert. Die Liquiditätssituation (per 30.09.) stelle sich zumindest noch als komfortabel dar (per 30.09.: 10,1 (davon nicht in Anspruch genommene Staatshilfe: 6,3) Mrd. Euro; fällig werdende Finanzverbindlichkeiten in 2021: 3,2 Mrd. Euro). Der Mittelabfluss werde sich in Q4 (q/q) laut den Unternehmensangaben wieder erhöhen.Der Konzern halte an dem Ziel fest, im Jahresverlauf 2021 wieder einen positiven freien Cashflow zu erwirtschaften. Zuletzt sei der Newsflows für die Lufthansa positiv gewesen (v.a. Studienergebnisse zu Covid-19-Impfstoffen, Einigung mit ver.di, Platzierung einer Wandelanleihe). Jedoch sehe Diermeier dies im jüngsten Kursanstieg der Lufthansa-Aktie (Schlusskurs vom 17.11. vs. Schlusskurs vom 06.11.: +32%) mehr als eingepreist. Die Lufthansa befinde sich seines Erachtens nach wie vor im Wettlauf zwischen anstehender Markterholung und anhaltender Erosion der Bilanz.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Lufthansa-Aktie weiterhin mit "verkaufen" ein. Das Kursziel werde von 6,00 Euro auf 9,00 Euro erhöht. (Analyse vom 18.11.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: