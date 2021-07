Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,228 EUR +0,41% (06.07.2021, 09:31)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,172 EUR +0,47% (06.07.2021, 09:17)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Politik und Wirtschaft hätten sich in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche sehr ambitionierte Klimaziele ausgerufen. Was dabei aber oftmals gefehlt habe, seien konkrete Maßnahmen gewesen, wodurch bestimmte Reduktionsziele erreicht werden könnten. Mitte Juli wolle offenbar die EU-Kommission Nägel mit Köpfen machen und dies hätte konkrete Folgen für die Luftfahrt.Demnach sollten die vielen Ausnahmeregelungen für Flugbenzin abgeschafft werden, wodurch Fliegen teurer werden dürfte. So in der EU eine Kerosinsteuer von 2023 an gelten würden. Laut dem Positionspapier solle diese anschließend über zehn Jahre hinweg schrittweise erhöht werden. Über die geplante Höhe dieser Energiesteuer sei noch nichts bekannt. Um den Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkurrenz außerhalb der EU nicht zu groß werden zu lassen, solle diese Abgabe laut den Plänen der EU-Kommission allerdings nur für innereuropäische Flüge gelten."Der Aktionär" rate aktuell weiterhin von einem Kauf der Lufthansa-Aktie ab. Die eher trüben Perspektiven, der schwache Chart und die anstehende Kapitalerhöhung würden gegen ein Engagement sprechen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: