Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,086 EUR -0,70% (08.07.2020, 16:07)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,08 EUR -0,72% (08.07.2020, 15:52)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In einem ohnehin eher schwachen Marktumfeld gehe es mit den Anteilscheinen der Lufthansa im heutigen Handel um fast zwei Prozent nach unten. Neben den erschreckend hohen Infektionszahlen aus den USA und anderen für die Lufthansa wichtigen Ländern dürfte den Aktienkurs auch eine erneut negative Studie aus dem Hause Morgan Stanley belasten.Denn für deren Analystin Carolina Dores sei der MDAX-Titel nach wie vor überbewertet. Sie setze als faire Bewertung das Vierfache des EBITDAs an (was dem Zehn-Jahres-Durchschnitt bei der Bewertung der Lufthansa-Aktie entsprechen würde). Demnach komme sie lediglich auf ein Kursziel von 5,00 Euro. Ihr Anlagevotum laute dementsprechend "underweight". Zusammen mit der Aktie von Air France-KLM gehöre die Lufthansa damit für sie zu den am wenigsten bevorzugten Airline-Titeln in Europa.Auch "Der Aktionär" bleibe für die Lufthansa-Aktie skeptisch gestimmt. Die Aussichten würden angesichts der weiteren Ausbreitung der Coronavirus rund um den Globus eher trüb bleiben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.