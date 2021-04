Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Stimmung bei den europäischen Arlines sei schlecht. Und dies liege nicht nur an den Problemen durch die Corona-Pandemie, denn am Horizont zeichne sich bereits ab, dass sich Lufthansa, IAG oder Air France-KLM bald noch stärkere Konkurrenz aus Asien erhalten würden.So verspreche das Abkommen CATA der Fluggesellschaft Qatar Airways einen deutlich besseren Zugang auf den europäischen Markt. Dieser solle für die Airline innerhalb von fünf Jahren vollständig geöffnet werden. In Deutschland habe Qatar Airways beispielsweise 35 Flüge pro Woche. Durch CATA solle diese Zahl erhöht werden, langfristig solle es gar keine Grenze mehr geben. Darüber hinaus solle Qatar Airways auch die Möglichkeit erhalten, direkte Frachtflüge aus der EU in andere Drittstaaten durchzuführen.Lufthansa-Sprecherin Sandra Courant habe gegenüber aero.de betont: "Ebenso wie unsere Tarifpartner sehen wir das Abkommen sehr kritisch." Sie habe zudem auf die ohnehin schwierige Situation der europäischen Airlines hingewiesen: "Vor dem Hintergrund der beispiellosen Krise und der damit verbundenen Überkapazitäten ist eine Neubewertung des Vorhabens nötig."Auch deshalb drängt sich ein Einstieg bei der Aktie nicht auf, zumal sich zuletzt das Chartbild wieder etwas eingetrübt hat, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer investiert ist, sollte den Stoppkurs bei 9,50 Euro beachten. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Lufthansa.