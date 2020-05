Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,958 EUR -2,19% (06.05.2020, 15:16)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,98 EUR -1,82% (06.05.2020, 15:31)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lage bei dem DAX-Konzern bleibe verzwickt. Noch immer sei unklar, in welcher Form der Staat der durch die Corona-Pandemie angeschlagenen Airline unter die Arme greifen werde. Nun solle es auch innerhalb der Großen Koalition zunehmend Unstimmigkeiten darüber geben, wie genau die Staatshilfen erfolgen sollten.Wie der "Spiegel" berichtet habe, scheine die SPD eher dafür zu plädieren, dass man zukünftig ein Mitspracherecht bei Deutschlands größter Fluggesellschaft habe. Dagegen würden sich innerhalb der CDU/CSU die Stimmen mehren, wonach eine stille Beteiligung ausreiche.Darüber hinaus müsse die Lufthansa-Führung noch einen Deal mit den Regierungen in Belgien und Österreich (der Heimat der Tochterfirmen Brussels und AUA) aushandeln. Auch diese würden offenbar einige Forderungen stellen, welche dem Vorstand der Lufthansa Bauchschmerzen bereiten dürften.Es sei eine Vielzahl an Baustellen, welche der Lufthansa-Vorstand aktuell abarbeiten müsse. Die Unsicherheit darüber, wann die Lufthansa ihren Geschäftsbetrieb dauerhaft wieder aufnehmen könne, bleibe hoch.Deshalb und aufgrund der wohl unausweichlichen Kapitalerhöhung sowie des angeschlagenen Charts rät Thorsten Küfner von "Der Aktionär" weiterhin davon ab, bei der Lufthansa-Aktie einzusteigen. (Analyse vom 06.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link