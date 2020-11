Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Europas größte Airline müsse bekanntlich sparen. Flugzeuge würden stillgelegt oder verkauft, Strecken ausgedünnt, Mitarbeiter entlassen. Nun sei auch der Service dran. Ab dem Frühjahr streiche der Lufthansa-Konzern die kostenfreie Bordverpflegung. Bei Billigfliegern wie Ryanair oder easyJet seien Speisen und Getränke gegen Bezahlung schon immer usus.Auf Europa-Flügen der Lufthansa werde es in der Economy-Klasse keine kostenfreie Verpflegung mehr geben. "Ab Frühjahr 2021 können Sie auf Kurz- und Mittelstrecken aus einem breiten, qualitativ hochwertigen Sortiment Speisen und Getränke auswählen und an Bord kaufen", heiße es auf der Lufthansa-Seite in einem Hinweis. Eine Flasche Wasser gebe es kostenfrei.Diese Regelung habe bislang schon bei den Konzern-Gesellschaften Brussels Airlines und Eurowings gegolten und werde von März an auf Lufthansa, Swiss und Austrian ausgeweitet."Unser bisheriges Snackangebot in der Economy Class erfüllt häufig nicht die Erwartungen unserer Gäste", habe Vorstandsmitglied Christina Foerster den Schritt begründet. Anstelle ungeliebter Sandwiches oder Schoko-Riegel sollten nun höherwertige Produkte zum Kauf angeboten werden, die auf Basis der Kundenrückmeldungen entwickelt würden.Einer Sprecherin zufolge sollten die neuen Produkte umweltfreundlicher und gesünder ausfallen. Gedacht sei beispielsweise an Salate, Bowls, und Müslis. Auch der allseits beliebte Tomatensaft und regionale Produkte würden zum Kauf angeboten. Künftig sollten Passagiere der Lufthansa und Swiss noch eine Flasche Wasser pro Flug kostenfrei erhalten.Die Lufthansa-Aktie gebe am Dienstag kräftig nach und notiere nur noch bei 9,57 Euro, halte sich aber über der 200-Tage-Linie, die bei 9,15 Euro verlaufe. Der bis Ende 2017 zurückreichende Abwärtstrend sei weiterhin intakt.Trotz Corona-Impfstoff werde die Erholung der Luftfahrtbranche noch sehr lange dauern.Ein Investment in das Lufthansa-Papier hat keine Eile, so Martin Mrowka. Der Favorit im Airline-Sektor bleibt für den "Aktionär" weiterhin die Aktie von Ryanair. Der irische Billigflieger komme dank eines anderen Geschäftsmodells und günstiger Kostenstrukturen besser durch die Krise. (Analyse vom 17.11.2020)