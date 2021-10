Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.10.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In der abgelaufenen Handelswoche seien die Ergebnisse der jüngsten Kapitalerhöhung der Lufthansa bekannt gegeben worden. Insgesamt seien 98,4% der Bezugsrechte zum Bezug der neuen Anteilscheine zum Preis von 3,58 Euro genutzt worden. Die wenig verbliebenen Papiere seien bei institutionellen Investoren platziert worden. Ordentlich zugegriffen hätten auch die Vorstände.Wie erwartet habe etwa Vorstandsvorsitzender Carsten Spohr seine ihm zugeteilten - und zusätzlich hinzugekauften Bezugsrechte - wahrgenommen. Den Berichten zufolge habe er für knapp 644.000 Euro Lufthansa-Aktien gekauft. Vorstandsmitglied Detlef Kayser habe rund 151.000 Euro in die MDAX-Titel investiert, Harry Hohmeister 272.000 Euro. Bei Michael Niggemann seien es 283.000 Euro gewesen, bei Finanzvorstand Remco Steenbergen 179.000 Euro.Eine Garantie für steigende Kurse seien die Insider-Käufe natürlich nicht - in der Vergangenheit hätten Spohr & Co auch immer wieder Lufthansa-Aktien gekauft. Grundsätzlich sei es allerdings natürlich ein hoffnungsvolles Zeichen.Die Lufthansa sei nach wie vor ein ganz heißes Eisen. Die jüngste Kursentwicklung sei trotz eigentlich recht guter Nachrichten von sich öffnenden Zielmärkten sowie ermutigender Daten einiger Konkurrenten enttäuschend gewesen. Anleger, die auf einen günstigen Einstieg hoffen würden, könnten sich am Montag auf die Lauer legen. Wer die MDAX-Titel bereits im Depot habe, beachte den Stopp bei 4,90 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link