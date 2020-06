Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



10,44 EUR +1,26% (16.06.2020, 22:26)



10,41 EUR +2,46% (16.06.2020, 17:35)



DE0008232125



823212



LHA



DLAKF



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.06.2020/ac/a/d)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Interessante Neuigkeiten bei der Lufthansa. So habe deren Großaktionär Heinz Hermann Thiele seinen Anteil vor der entscheidenden außerordentlichen Hauptversammlung zum Staatseinstieg kräftig aufgestockt. "Am Montagabend habe ich die meldepflichtige Schwelle von 15 Prozent überschritten", habe der Unternehmer der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Mittwochausgabe) gesagt. "Die Aufstockung ist kein Signal, auf der Hauptversammlung gegen irgendetwas zu stimmen", habe Thiele zwar betont. Er habe jedoch kritisiert, dass Lufthansa-Chef Carsten Spohr nicht die mit dem Bund behandelten Alternativen benannt habe. "Die muss der Vorstand auf den Tisch legen", habe Thiele gesagt. Der Frage nach seinem Stimmverhalten auf der Hauptversammlung sei der Unternehmer mehrmals ausgewichen. Auch, ob er gegen einen eventuellen Beschluss der Hauptversammlung vorgehen würde, habe Thiele zurückhaltend beantwortet.Es bleibe spannend vor der entscheidenden außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni. Die Lufthansa-Aktie dürfte sich auch deshalb in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin sehr volatil präsentieren. "Der Aktionär" rate daher weiterhin davon ab, sich auf der Short- oder der Long-Seite zu positionieren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.06.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link