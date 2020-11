Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,39 EUR +5,34% (10.11.220, 11:21)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,314 EUR +4,89% (10.11.2020, 11:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe gestern mit einem gewaltigen Kurssprung von knapp 20 Prozent beeindruckt. Viele Börsianer würden darauf hoffen, dass durch die Entwicklung eines Impfstoffes allmählich endlich wieder Normalität in den Airline-Sektor einkehren könnte.Indes wolle sich die Lufthansa nun mit einer Wandelanleihe frisches Geld besorgen. Angeboten werden sollten Anleihen im Volumen von rund 525 Mio. Euro und einer Endfälligkeit 2025, die in neue und/oder bestehende Namensaktien wandelbar seien, habe die Lufthansa am Dienstag in Frankfurt mitgeteilt. Unter bestimmten Bedingungen könne aber auch bereits ab Dezember 2023 eine Rückzahlung erfolgen. Verzinst werden sollten die Papiere mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon von 2,25 bis 2,75 Prozent pro Jahr. Der anfängliche Wandlungspreis werde zwischen 30 und 35 Prozent über dem Referenzaktienkurs liegen, der an diesem Dienstag festgelegt werden solle.Der Zusammenbruch des Reiseverkehrs in der Corona-Krise mache der gesamten Branchen schwer zu schaffen. Der Verlust der Lufthansa sei in Q3 auf knapp 2 Mrd. Euro gewachsen. Der operative Abfluss von Barmitteln beschleunige sich zudem wieder und solle auf maximal 350 Mio. Euro pro Monat begrenzt werden. Zwischenzeitlich seien es im Sommer wegen der Urlaubswelle nur 200 Mio. Euro im Monat gewesen - nach 500 Mio. Euro zu Beginn der Krise.Zudem dürften der Trend zum Home Office und zum Umweltschutz der Lufthansa die Erholung erheblich erschweren. DER AKTIONÄR bleibe für Airline-Aktien nach wie vor eher zurückhaltend. Es besteht weiterhin kein Handlungsbedarf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link