Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,70 EUR +0,28% (02.04.2019, 08:55)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Gelingt der Ausbruch über 19,98 EUR? ChartanalyseDie Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) erreichte am 26. Februar 2019 ein Hoch bei 23,66 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei die Aktie stark unter Druck geraten und auf den gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2018 zurückgefallen. Seit einigen Tagen pendle der Wert um das 61,8%-Retracement der Aufwärtsbewegung von 30.Oktober 2018 bis 26. Februar 2019. Seit einem Tief bei 19,17 EUR vom 26. März 2019 versuche die Aktie einen kleinen Boden in Form eines Doppelbodens auszubilden. Die Nackenlinie dieser potenziellen Bodenformation liege bei 19,98 EUR.Gelinge der Aktie der Lufthansa ein Ausbruch über 19,98 EUR, dann könnte eine Erholung in Richtung in Richtung des EMAs 50 bei aktuell 21,17 EUR starten. Sollte der aktuelle Bodenbildungsversuch aber misslingen und die Aktie unter 19,17 EUR abfallen, dann würden Abgaben in Richtung des Tiefs aus dem Oktober 2018 bei 17,04 EUR drohen. (Analyse vom 02.04.2019)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:19,62 EUR +0,28% (01.04.2019, 17:35)