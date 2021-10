Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktionäre der Lufthansa hätten es nicht einfach: Der zaghafte Aufwärtstrend gehöre bereits wieder der Vergangenheit an. Die Kapitalerhöhung habe den kleinen Spross, der sich Erholung genannt habe, schnell wieder vertrocknen lassen. Seit gestern seien die Ergebnisse fix. Jetzt nehme auch die Bank of America das Coverage der Lufthansa-Aktie wieder auf. Das Urteil falle nicht gerade ermutigend aus.Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) habe Lufthansa mit "underperform" und einem Kursziel von 5,40 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Analystin Muneeba Kayani arbeite laut einer Studie die inzwischen abgeschlossene Kapitalerhöhung vom September in ihre Schätzungen ein sowie auch den jüngsten Erholungsausblick. Die ambitionierten Ziele der Fluggesellschaft bis 2024 würden ihr zufolge von erfolgreichen Kostensenkungen abhängen.Finanziell sehe es nach der Kapitalerhöhung wieder besser aus. Der Konzern habe sich frisches Geld am Markt besorgt und so die Weichen für einen Ausstieg des deutschen Staates gestellt. Im Rahmen der am 19. September angekündigten Kapitalerhöhung seien brutto 2,162 Milliarden Euro erlöst worden. Das Geld wolle die Lufthansa nach früheren Angaben zur Rückzahlung staatlicher Hilfen einsetzen.Die Lufthansa sei nach wie vor ein ganz heißes Eisen. Die jüngste Kursentwicklung sei trotz eigentlich recht guter Nachrichten von sich öffnenden Zielmärkten sowie ermutigenden Daten einiger Konkurrenten enttäuschend gewesen. Anleger, die auf einen günstigen Einstieg hoffen würden, könnten sich am Montag auf die Lauer legen.Wer den MDAX -Titel bereits im Depot hat, beachtet den Stopp bei 4,90 Euro, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 07.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.