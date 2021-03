Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Tochter Eurowings plane zu den Osterferien weitere Flüge nach Mallorca. Das über das Wochenende deutlich aufgestockte Angebot treffe auf eine sehr starke Nachfrage, so ein Sprecher der Fluggesellschaft. Und dabei dürfte die Kasse ordentlich klingeln, denn die Ticketpreise seien zum Teil kräftig erhöht worden.Manche der 300 am Wochenende neu aufgelegten Verbindungen in den Osterferien seien dennoch wieder ausgebucht. Man werde voraussichtlich nachlegen, zumal das bislang angekündigte Programm nur rund 40 Prozent des eigentlich üblichen Angebots darstelle.Auch andere Gesellschaften wie die Konzernmutter Lufthansa, Condor, Tuifly oder die irische Ryanair hätten zusätzliche Flüge in die Ferienregion angekündigt, nachdem am Sonntag die Corona-Reisewarnung für die balearischen Inseln und einige weitere Gebiete aufgehoben worden sei. Deutsche Urlauber müssten sich damit nach einer Rückkehr nicht mehr in Quarantäne begeben.Dem Internet-Vergleichsportal "Idealo" zufolge seien die Ticketpreise für Mallorca-Flüge rund um Ostern nach der Ankündigung stark gestiegen. Bei einer Datenabfrage am Dienstagnachmittag habe das Portal einen durchschnittlichen Preis von 214 Euro für Hin- und Rückflug innerhalb der drei Wochen in den deutschen Schul-Osterferien ermittelt. Das sei rund das Dreifache des Preises gewesen, der Anfang Februar für diese Tickets aufgerufen worden sei.Anleger sollten aber nicht vergessen: Die Einnahmen durch das erhöhte Angebot an Mallorca-Flügen bei zum Teil deutlich erhöhten Ticketpreisen seien letztlich nur so etwas wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Kranich-Airline brauche in den kommenden Monaten unbedingt eine nachhaltige Erholung des Luftverkehrs, um zumindest auf operativer Basis keine tiefroten Zahlen mehr zu schreiben.Die Aktie bleibt ein heißes Eisen und nur für mutige Anleger mit langem Atem geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten ihre Position nach wie vor mit einem Stopp bei 9,50 Euro absichern. (Analyse vom 18.03.2021)Mit Material von dpa-AFX