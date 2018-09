Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

22,57 EUR +0,36% (03.09.2018, 16:41)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

22,54 EUR 0,00% (03.09.2018, 16:51)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.09.2018/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Eurowings-Flugbegleiter - ver.di drängt auf Ergebnisse - AktiennewsDie Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und die Eurowings gehen am morgigen Dienstag (4. September 2018) in Düsseldorf erneut in Tarifverhandlungen für die rund 1.000 Kabinenbeschäftigten der Eurowings GmbH, so ver.di in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut de folgenden Pressemeldung:"Es ist Zeit für echte Ergebnisse", betont ver.di-Verhandlungsführer Volker Nüsse. "Die Beschäftigten arbeiten am Limit, um den Sommerflugplan zu gewährleisten und zugleich gibt es keine Klarheit über die angewendeten Einsatzbedingungen. Von Respekt und Anerkennung der Arbeitgeber gegenüber den Beschäftigten sind wir in der Eurowings weit entfernt."Die Arbeitgeber hatten zugesagt, in der nunmehr zehnten Verhandlungsrunde ein verbessertes Angebot vorzulegen. Es wird bereits seit Monaten ein Manteltarifvertrag verhandelt, in dem es unter anderem um die Einsatzbedingungen in der gesamten Airline-Gruppe geht.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: