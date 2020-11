Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Einbruch des Flugverkehrs durch die Corona-Pandemie habe auch Europas größten Billigflieger Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z) im Sommer in die roten Zahlen gedrückt. Weil sich die Ticketnachfrage nach dem faktischen Flugstopp im Frühjahr nur schleppend erholt habe, habe im zweiten Geschäftsquartal bis Ende September unter dem Strich ein Verlust von rund 226 Mio. Euro gestanden, womit Ryanair aber besser abgeschnitten habe als Analysten im Vorfeld erwartet hätten. Ein Jahr zuvor habe Ryanair in der wichtigsten Reisezeit des Jahres noch einen Gewinn von 910 Mio. Euro erzielt.In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres habe sich der Verlust damit auf knapp 411 Mio. Euro summiert. Konzernchef Michael O'Leary erwarte, dass das Minus im Winterhalbjahr bis Ende März noch höher ausfalle. Eine genaue Prognose sei wegen der Unsicherheit rund um den weiteren Verlauf der Pandemie aber nicht möglich. Für das gesamte Geschäftsjahr rechne Ryanair noch mit etwa 38 Millionen Fluggästen. Sollten die Regierungen in der Europäischen Union weitere unabgestimmte Reisebeschränkungen erlassen, könnte die Zahl noch niedriger ausfallen, habe Ryanair gewarnt.Der trübe Ausblick für die kommenden Monate sei ein weiterer Beleg, wie hart die gesamte Luftfahrtbranche derzeit von Corona getroffen werde. Ryanair mit seiner niedrigen Kostenbasis und dem Fokus auf Punkt-zu-Punkt-Verbindungen leide dabei weitaus geringer als Lufthansa. Daher sollten Anleger, die auf ein baldiges Comeback der Airlines spekulieren wollen, eher auf die Ryanair-Aktie setzen (Stopp 10,20 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: