Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,30 EUR -2,01% (29.09.2020, 11:18)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lufthansa habe Probleme im operativen Geschäft. Vielleicht brauche man noch mal Geld. Die Shortseller würden dem Unternehmen auch keine Ruhe geben. WorldQuant z. B. habe seine Position um 15% auf 3,5 Mio. Aktien aufgestockt. Insgesamt gebe es mehr als 40 Mio. Aktien in der Lufthansa, die short seien. Der Aktienprofi finde das Risiko auf dem aktuellen Niveau relativ hoch. Was aber die Anleger in bestimmten Werten umtreibe, sei die Hoffnung darauf, dass die Zeiten besser werden könnten, z. B., dass ein Medikament oder ein Impfstoff gegen Covid-19 gefunden würden. Wenn das alleine irgendwann am Horizont auftauche, dann würden die Börsen steil nach oben gehen. Vor dem Hintergrund wäre es ein wenig zu spekulativ, auf dem aktuellen Niveau bei der Lufthansa short zu gehen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.09.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:7,302 EUR -1,51% (29.09.2020, 11:02)