Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.08.2019/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Erster Tarifvertrag für LGW-Flugbegleiter - AktiennewsIm Tarifkonflikt um die Vergütung der etwa 200 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) konnten sich die ver.di und die Geschäftsführung nach drei Verhandlungsrunden auf einen ersten Tarifvertrag mit deutlichen Gehaltssteigerungen einigen, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die ver.di-Tarifkommission sprach sich für die Annahme des Tarifergebnisses aus."Der Tarifvertrag bringt nicht nur deutliche Verbesserungen für die Kabine, er ist auch ein klares Bekenntnis der Zeitfracht zu der neuerworbenen Airline", betont ver.di-Verhandlungsführer Volker Nüsse. Die Zeitfrachtgruppe hatte die LGW im April dieses Jahres übernommen, nachdem sie zuvor von der insolventen Air Berlin an die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) verkauft worden war.Die LGW hatte im Juni zunächst versucht, mit der UFO e.V. einen Tarifvertrag abzuschließen, der jedoch unwirksam blieb. Dieser hätte weitgehende Verschlechterungen für einen Großteil der Beschäftigten bedeutet, so dass ver.di Streiks ankündigte und die Mitglieder auf einen längeren Arbeitskampf vorbereitete. Durch die Tarifeinigung konnte eine Eskalation abgewendet werden.Die LGW war Teil der Air Berlin und wurde im Zuge der Insolvenz der Mutter-Airline an die Lufthansa verkauft. Seitdem fliegt die LGW im sogenannten Wetlease für die Eurowings ab Stuttgart und Düsseldorf.