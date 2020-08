Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen im aktuellen Börsen.Briefing die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugzeugbauer und Zulieferer würden unter neuen Reisebeschränkungen leiden. Heute habe der Branchenverband BDL seinen Halbjahresbericht vorgelegt. Wenig überraschend: Die Corona-Krise habe in der ersten Jahreshälfte tiefe Spuren in der deutschen Luftverkehrswirtschaft hinterlassen.Die Lufthansa habe als größter Anbieter in Mitteleuropa 9 Mrd. Euro Staatshilfe erhalten. Die Corona-Krise habe der Kranich-Airline bereits ca. 3 Mrd. Euro Verlust eingebrockt. Durch Kosteneinsparungen (z.B. Kurzarbeit, Arbeitsplatzabbau, Flottenverkleinerung und Ticket-Preiserhöhungen) und dem allmählichen Ausbau des Flugverkehrs solle wieder Geld in die leeren Konzernkassen fließen, um auch Kredite zurückzahlen zu können.Der BDL sei in seinem Ausblick jedoch ziemlich optimistisch: Die IATA prognostiziere im Gesamtjahr 2020 in Deutschland einen Passagierrückgang um minus 63% - das entspreche 113 Mio. Passagieren - sowie einen Ertragsverlust der Fluggesellschaften von minus 17%. In einem Szenario, das eine wirkungsvolle Impfung oder Medikation im Verlauf des Jahres 2021 unterstelle, gehe der BDL davon aus, dass der Luftverkehr von und nach Deutschland im Jahr 2023 wieder 90% des Niveaus von 2019, ab 2024 dann das Niveau von 2019 erreiche.