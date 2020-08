Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,682 EUR +2,75% (19.08.2020, 20:25)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,70 EUR +3,65% (19.08.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem die Verhandlungen über Corona-Sparbeiträge mit der für das Bodenpersonal zuständigen Gewerkschaft ve.rdi letzte Woche abgebrochen worden seien, könne die Lufthansa jetzt einen Haken hinter die Piloten und deren Vereinigung Cockpit (VC) machen. Mit dieser Arbeitnehmervertretung habe man sich immerhin auf ein erstes Sparpaket einigen können.Entsprechende Verhandlungen zur Vermeidung von betriebsbedingten Kündigungen seien in den vergangenen Wochen ohne Ergebnis geblieben. Innerhalb der VC habe es Konflikte zwischen der Tarifkommission, dem Vorstand und Piloten anderer Lufthansa-Konzerngesellschaften gegeben, die erst mit Hilfe einer Mediation beigelegt worden seien.Auch wenn mit einer weiteren Gewerkschaft jetzt eine Einigung habe erzielt werden können, würden die Situation aufgrund der unberechenbaren Corona-Krise sehr schwierig bleiben. Da zudem das Chartbild nicht gerade einladend aussehe, sollten Anleger bei der Lufthansa-Aktie weiterhin nicht zugreifen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: