Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa wolle ihre zahlreichen attraktiven Slots (Start- und Landerechte) an beliebten Flughäfen auch weiterhin behalten. Nach den derzeitigen Regeln zur Mindestnutzung müsse die Airline dafür in Zeiten niedriger Nachfrage auch sogenannte Leerflüge durchführen, um die Slots auch künftig zu besitzen. Über diese umweltschädliche Regelung habe sich kürzlich Lufthansa-Chef Carsten Spohr beklagt. Nun sei der Konter von Ryanair gekommen.So habe der Chef des irischen Billigfliegers, Michael O'Leary, erklärt: "Die Lufthansa weint gerne Krokodilstränen über die Umwelt. Die Lufthansa beklagt sich über Geisterflüge, nicht weil sie sich Sorgen um die Umwelt macht, sondern um die Slot-Regelung weiter zu retten." Der durchaus streitfreudige O'Leary hätte natürlich selbst gerne bestimmte Slots, die aktuell noch in Besitz der Lufthansa seien. Damit die Lufthansa diese auch weiterhin behalten könne, rate er dem Konkurrenten: "Anstatt leere Flüge durchzuführen, nur um Slots zu blockieren, sollte die Lufthansa die Sitze auf diesen Flügen zum Verkauf zu niedrigen Preisen freigeben."Das Duell Lufthansa gegen Ryanair bleibe spannend. An der Börse habe indes Ryanair weiterhin die Nase vorne. Der Billigflieger dürfte dank seiner niedrigen Kostenbasis sowie der hohen Flexibilität schneller aus der Krise kommen als die Lufthansa. Die Ryanair-Aktie bleibe der Favorit innerhalb der Airline-Branche (Stoppkurs: 13,00 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.