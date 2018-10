Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,815 EUR -5,64% (19.10.2018, 15:13)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Und das Drama gehe weiter: Die Lufthansa-Aktie gerate im heutigen Handel erneut stark unter Druck. Mit einem Kursrückgang von mehr als drei Prozent gehöre Lufthansa aktuell zu den größten Flops im deutschen Leitindex. Und dies eigentlich nur aus einem einzigen Grund: Der Analyst von Mainfirst, Johannes Braun, habe den DAX-Titel von "outperform" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 30,00 auf 20,00 Euro deutlich gesenkt.Das Chartbild der Lufthansa-Aktie bleibe angeschlagen. Daher sollten Anleger bei der Lufthansa-Aktie vorerst weiterhin an der Seitenlinie verharren und nicht ins fallende Messer greifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:17,785 EUR -6,88% (19.10.2018, 14:58)