ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Corona habe die europäische Luftfahrtbranche weiterhin im Würgegriff. Nachdem die Fluggesellschaften vor wenigen Monaten noch Hoffnung gehabt hätten, ihr Kerngeschäft ab dem Frühjahr Stück für Stück wieder hochfahren zu können, sei nun wieder Ernüchterung eingekehrt. Hohe Infektionszahlen in verschiedenen Regionen und neue Reisewarnungen würden dieses Unterfangen massiv erschweren und die Zahlen seien erschreckend.So berichte das "Handelsblatt", dass die Lufthansa aufgrund der immer noch größtenteils am Boden liegenden Flotte (bis zum Jahresende sollten ursprünglich 60% der "Vor-Corona-Kapazität" wieder angeboten werden, nun dürften es eher nur 40% sein) jeden Monat einen Verlust von 500 Mio. Euro verbuche. Daher müsse der MDAX-Konzern wohl noch stärker Kosten einsparen als bisher geplant. Dabei würden schon jetzt die Verhandlungen mit der Pilotenvereinigung Cockpit oder ver.di, die das Bodenpersonal vertrete, stocken. Dem Bericht zufolge könnte die Zahl der Arbeitsplätze bei dem deutschen Luftverkehrskonzern um 30% reduziert werden - dies würde bei aktuell noch 138.000 Angestellten knapp 40.000 Stellen bedeuten. Bisher sei "nur" vom Abbau von 22.000 Arbeitsplätzen die Rede gewesen.Es bleibe eine sehr schwere Zeit für die Lufthansa. Niemand könne genau sagen, wann der Konzern zumindest auf operativer Basis wieder Gewinne erzielen könne. Aufgrund dieser schlechten Aussichten und der hohen Unsicherheit, sollten Anleger derzeit nicht beim MDAX-Titel zugreifen. Zumal es zahlreiche attraktive Alternativen gebe, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.09.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: