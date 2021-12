Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,09 EUR +7,09% (06.12.2021, 17:43)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,189 EUR +2,64% (07.12.2021, 09:03)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Viele Unternehmen dürften auch nach der Corona-Krise weniger Mitarbeiter auf Geschäftsreisen schicken. Über das genaue Ausmaß könne aktuell natürlich nur spekuliert werden. Die jüngste Prognose, die kürzlich etwa der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) ausgegeben habe, dürfte aber der Lufthansa und deren Aktionären überhaupt nicht gefallen.Denn während die Lufthansa darauf hoffe, dass mittelfristig 90% des Vorkrisen-Niveaus erreicht werden könnten, gehe der VDR laut der "Süddeutschen Zeitung" von einem Rückgang von 30% aus. Von den befragten Unternehmen hätten gegenüber dem Verband sogar satte 87% (!) angegeben, dass man die Zahl der Geschäftsreisen verringern wolle. Der Lufthansa, die über viele Jahre hinweg gut an Firmenkunden verdient habe, da diese gerne auch die etwas teureren Plätze in den Flugzeugen der Kranich-Airline gebucht hätten, mache diese Zahl natürlich wenig Mut.Dass Geschäftsreisen möglicherweise stärker und nachhaltiger als erhofft hinter dem "Vor-Corona-Niveau" zurückbleiben würden, seien natürlich alles andere als gute Perspektiven für die Lufthansa, deren Ertragskraft auch stark davon abhängig sei. Da bezüglich vieler anderer Fragen ebenfalls noch große Unsicherheit herrsche, dürfte es die Aktie in den kommenden Wochen relativ schwer haben. Anleger sollten daher vorerst weiter an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2021)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: