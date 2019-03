Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,495 EUR -1,19% (29.03.2019, 10:31)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Chef der zum Reisekonzern Thomas Cook gehörenden Fluglinie Condor, Ralf Teckentrup, könne sich eine Übernahme durch die Lufthansa vorstellen. Thomas Cook habe seine Fluggesellschaften inklusive der deutschen Tochter Condor im Februar öffentlich zum Verkauf gestellt und mehrere Investmentbanken mit der Abwicklung beauftragt. Ob und welche Fluggesellschaften Interesse angemeldet hätten, sei bislang nicht bekannt. Man sei noch in einer sehr frühen Phase, habe am Donnerstag ein Sprecher der TC-Airlines erklärt. Lufthansa-Chef Spohr habe öffentlich v.a. Interesse am Langstreckenangebot der Gesellschaft erklärt, die früher einmal zum Lufthansa-Konzern gehört habe. Auch die irische Ryanair interessiere sich.Die Lufthansa-Aktie begebe sich zum Wochenschluss erneut auf Sinkflug. Im Monatsvergleich sei das Papier mit minus 12,7% der zweitschwächste Wert im DAX. Seit dem Allzeithoch vor gut einem Jahr habe die Lufthansa-Aktie sogar mehr als 37% eingebüßt. Dennoch sehe "Der Aktionär" die mittlerweile günstig bewertete Aktie als attraktives Langfrist-Investment. Angesichts des angeschlagenen Charts sollten noch nicht investierte Anleger aber noch eine Bodenbildung abwarten. Wer den DAX-Titel bereits im Depot habe, beachte den Stopp bei 16,80 Euro, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2019)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:19,505 EUR -0,43% (29.03.2019, 10:20)