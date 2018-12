Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,445 EUR +1,81% (21.12.2018, 10:20)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Kurz vor Weihnachten gebe es für die in diesem Jahr nicht gerade erfolgsverwöhnten Aktionäre der deutschen Fluggesellschaft noch einmal eine Meldung, die durchaus Mut für das kommende Börsenjahr mache. Denn die Tochter Eurowings, die in diesem Jahr mit der Integration von Air Berlin zu kämpfen gehabt habe, blicke nun positiv auf 2019. Demnach gehe man nun davon aus, dass nach dem schwierigen Jahr 2018 im kommenden Jahr wieder schwarze Zahlen geschrieben würden.Die Comeback-Chancen für den DAX-Highflyer des Jahres 2017 stünden nach einem "Korrekturjahr" 2018 durchaus gut. Die Perspektiven seien aktuell gut und die Bewertung weiterhin sehr günstig. Anleger könnten bei der Lufthansa weiterhin an Bord bleiben. Der Stopp sollte bei 16,80 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:19,495 EUR +1,43% (21.12.2018, 10:05)