Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,98 EUR -0,60% (01.07.2019, 12:06)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,00 EUR -0,20% (01.07.2019, 12:19)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Stimmung an den Märkten sei nach dem G20-Gipfel in Osaka, der Hoffnung gemacht habe, dass es im Handelsstreit zwischen China und den USA doch noch zu einer Einigung komme, wirklich gut. 29 DAX-Titel hätten im frühen Handel zum Teil deutlich zulegen können. Nur eine einzige Aktie fahre erneut Kursverluste ein: Lufthansa.Der Grund für die enttäuschende Performance sei ein negativer Analystenkommentar aus dem Hause Bernstein. So habe Analyst Daniel Roeska zwei seiner bisherigen "Kernempfehlungen", Lufthansa und IAG, von "Outperform" auf "Market-Perform" herabgestuft. Das Kursziel für die Lufthansa-Papiere laute 17,00 Euro, was immerhin 14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Roeska habe erklärt, beiden Aktie fehle es derzeit einfach an positiven Impulsen und kurzfristigen Ergebnispotenzial. Darüber hinaus belaste die Branche aktuell der wieder deutlich gestiegene Ölpreis. Die Lufthansa müsse ihm zufolge nun auch beweisen, dass es gelinge, die Kosten nachhaltig zu senken.Zudem ist das Chartbild schwer angeschlagen, weshalb Anleger nach wie vor an der Seitenlinie verharren sollten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.