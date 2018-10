Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,175 EUR +1,21% (18.10.2018, 09:47)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,225 EUR +1,02% (18.10.2018, 09:59)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Wertpapier arbeite aktuell weiter an einer Bodenbildung. Unterstützung erhalte es auch in Form weiterer positiver Analystenkommentare. Ein Experte beziehe sich dabei auf ein in dieser Woche wieder aufgeflammtes interessantes GerüchtSo werde jetzt wieder darüber spekuliert, ob die Lufthansa ihre Catering-Sparte LSG Sky Chefs verkaufen könnte. LSG beliefere weltweit über 200 Flughäfen und habe im letzten Jahr mit seinen 34.000 Mitarbeitern 696 Mio. Mahlzeiten produziert. Der Umsatz der Gruppe habe letztlich 3,2 Mrd. Euro betragen.Die Credit Suisse habe im Zuge dieser Meldung ihre Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigt und sehe den fairen Wert unverändert bei 30,58 Euro - also mehr als 60% über dem aktuellen Kursniveau.Der Titel habe seinen teilweise schon dramatischen Sinkflug an den beiden vergangenen Handelstagen vorerst stoppen können. Trotzdem bleibe das Chartbild noch schwer angeschlagen.Anleger können daher nach wie vor an der Seitenlinie verharren und auf eine Bodenbildung warten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Lufthansa-Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link